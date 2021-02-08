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Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Самый большой рост цен на вторичное жилье в январе 2021 г. был зарегистрирован в Балашихе Московской области, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м.В источнике
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С чего всё началось

Аналитики назвали города России с наиболее подорожавшими квартирами

На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020-го квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021-го — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. Третье место занял Сочи (+ 18, 41 %).
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