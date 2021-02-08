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Ведомости
Ведомости

Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Самый большой рост цен на вторичное жилье в январе 2021 г. был зарегистрирован в Балашихе Московской области, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м.В источнике
РБК Калининград
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С чего всё началось

Аналитики назвали города России с наиболее подорожавшими квартирами

На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020-го квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021-го — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. Третье место занял Сочи (+ 18, 41 %).
РБК02:41
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Петербург вошел топ-50 городов России по росту цен на жилье

Peterburg2.ru05:49

Калининград вошел в ТОП-5 городов по росту цен на вторичное жилье

РБК Калининград05:23

Названы города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

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Тольятти и Самара попали в число городов, где меньше всего подорожало жилье

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Калининград обогнал Москву по темпам удорожания жилья

Русский Запад04:10

Названы города России с наиболее подорожавшими квартирами

Рамблер04:28

Аналитики назвали города России с наиболее подорожавшими квартирами

РБК02:41

Правительство РФ одобрило льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Москва, 8 февраля 2021, 12:17 — REGNUM Правительство России одобрило законопроект, внесенный в Госдуму депутатами во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия»), о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы, говорится в документе в базе данных Госдумы.
REGNUM04:17

Спор между «Газпромом» и налоговой на 1,5 млрд рублей закончился мировым соглашением

«Газпром» заключил мировые соглашения с налоговой по двум спорам на общую сумму почти 1,5 млрд рублей в обмен на признание отсутствия у руководства концерна умысла в выявленных налоговых правонарушениях.
Фонтанка.Ру04:49

В Башкирии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 163 человека

Министр здравоохранения РБ Максим Забелен на оперативном совещании сообщил о том, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в Башкирии за сутки возросло на 163 человека.
ToDay News Ufa05:45