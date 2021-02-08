Самый большой рост цен на вторичное жилье в январе 2021 г. был зарегистрирован в Балашихе Московской области, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании SRG. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м.

С чего всё началось Аналитики назвали города России с наиболее подорожавшими квартирами На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020-го квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021-го — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. Третье место занял Сочи (+ 18, 41 %). РБК 02:41