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РИА Новости
РИА Новости

Названы города России с самыми высокими зарплатами

Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы города России с самыми высокими зарплатами

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.
РИА Новости17:04
Подробнее о событии
РБК

Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

РБК19:11
URA.Ru

Стало известно, где в России самые высокие зарплаты. В лидерах — города УрФО

URA.Ru19:04
Lenta.ru

Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru17:40
RT на русском

Названы города — лидеры по уровню зарплат в России

RT на русском18:23
Известия

Названы российские города с самой высокой зарплатой

Известия17:59
Газета.Ru

Названы города РФ с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru18:35
РИА Новости

Названы города России с самыми высокими зарплатами

РИА Новости17:04

Министр юстиции США на всякий случай самоизолировался

Вашингтон, 5 октября 2020, 04:51 — REGNUM Глава Минюста — генеральный прокурор США Уильям Барр после выявления заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа находится на самоизоляции, хотя у него инфекция не обнаружена.
REGNUM21:51

Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран

Перспективный складной iPhone может быть оснащен гибким дисплеем со способностью самостоятельно восстанавливать небольшие царапины, свидетельствует новый патент Apple, в котором описывается экран с функцией «самовосстановления».
Sibnet Новости3 октября в 01:28
16

Правительство поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг перед ВТБ

Правительство поможет Уралвагонзаводу (УВЗ) решить проблемы с долгами: кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, следует из законопроекта о бюджете на 2021–2023 годы.
РБК17:00
8

Названы сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в беседе с порталом "Ura.ru" выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.
РИА Новости19:16
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Стволовые клетки могут сделать травмы спинного мозга обратимыми

Контролируя активированные гены в стволовых клетках, ученые смогли стимулировать выработку новых олигодендроцитов, что привело к улучшению функции нервных волокон в поврежденном спинном мозге мышей.
Хайтек+вчера в 07:38

Школы в столице и ряде районов Бурятии переведены на «дистанционку»

Улан-Удэ, 5 октября 2020, 06:03 — REGNUM В Бурятии на дистанционный режим обучения на две недели отправлены школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, Курумкане, двух сёлах Тарбагатайского района и в Иволгинском районе.
REGNUM23:03
8

Райан Рейнольдс может стать самым высокооплачиваемым актером Marvel

Ранее самым высокооплачиваемым участником проекта считался Крис Хемсворт Руководство Marvel Studios и компания Walt DIsney планируют заключить масштабный контакт с Райаном Рейнольдсом.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:56
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