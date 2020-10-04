Названы города России с самыми высокими зарплатами
Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) – 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.В источнике
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Названы города России с самыми высокими зарплатами
Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты, свидетельствует исследование РИА Новости.
РИА Новости17:04
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