Будьте в Плюсе

Названы города с самыми высокими ценами на жилье

Первое место по-прежнему у Москвы, где средняя стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркет составляет 336,4 тыс. рублей.
Известия
На третьем месте еще один черноморский город — Геленджик, где цена квадратных метров начала расти вслед за Сочи.
Известия
На восьмом месте — Новый Уренгой, город в ЯНАО численностью населения около 120 тыс. человек, неофициальная газовая столица России.
Известия
Замыкает девятку самых дорогих российских городов Южно-Сахалинск со средней стоимостью квадратного метра вторичного жилья 157,5 тысячи рублей.
МИР 24

Подробнее о событии

Опубликован рейтинг российских городов с самыми высокими ценами на жилье
МИР 24вчера в 09:32
Названы города с самыми высокими ценами на жилье
Известиявчера в 07:38
Самое цитируемое
В России определили города с наибольшими ценами на жилье
ИА Красная Веснавчера в 10:32
Аналитики «Этажей» назвали российские города с самыми высокими ценами на жилье
Экономика сегоднявчера в 09:37
Компания «Этажи»: самое дорогое жилье РФ в Москве, Петербурге и на черноморском побережье
Lenta.ru18:26
Названы города России с самым дорогим жильем
DOMEX-Недвижимостьвчера в 09:01
Аналитики перечислили российские города с самыми высокими ценами на жилье
ФАНвчера в 08:56

Интересное

Спикер парламента Венгрии Кевер заявил о проблемах с психикой у лидера Украины Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть психические проблемы.
Lenta.ru19:32

WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС, возникшей на фоне успехов российских войск на востоке Украины.
Российская газета22:05

В Минобороны Австрии назвали задержку поставок оружия на Украину роковым просчётом Запада

«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — заявил телеканалу Welt стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
RT на русском23:59

В здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями

Всего на территории СБУ в Мариуполе нашли девять стреляных гильз 308-го калибра Винчестер и 1 гильзу 338-го калибра Магнум от дальнобойного снайперского патрона.
РИА Новости00:05

Юрист Юнисова посоветовала поставить счетчики для экономии на коммунальных платежах

По словам Юнисовой, в некоторых регионах есть достаточно большие нормативы потребления воды, поэтому без счетчиков расходы значительно увеличиваются, поскольку квитанции выписывают на основе повышающих коэффициентов.
Lenta.ru23:42

В Казахстане открылись участки для голосования на референдуме по поправкам в конституцию

В большинстве регионов Казахстана открылись участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию.
РИА Новости22:00

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал, что в Европе помешали сделать РФ частью Запада

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для издания Giornale рассказал, что лидеры некоторых европейских стран помешали сделать Россию частью Запада.
Lenta.ru23:21

AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиями

Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
РИА Новости20:58

«Прайм»: конфликты США и Китая могут привести к серьёзным последствиям для обеих стран

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал о возможных последствиях в случае конфликта Китая и США.
RT на русском21:27

Управление полетов КНР признало запуск «Шэньчжоу-14» к орбитальной станции успешным

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" к орбитальной станции КНР признан успешным.
ТАСС23:45