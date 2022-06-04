Будьте в Плюсе

Названы города с самыми высокими ценами на жилье

Первое место по-прежнему у Москвы, где средняя стоимость квадратного метра в сегменте масс-маркет составляет 336,4 тыс. рублей.
Известия
На третьем месте еще один черноморский город — Геленджик, где цена квадратных метров начала расти вслед за Сочи.
Известия
На восьмом месте — Новый Уренгой, город в ЯНАО численностью населения около 120 тыс. человек, неофициальная газовая столица России.
Известия
Замкнул список Южно-Сахалинск со средней стоимостью квадратного метра вторичного жилья 157,5 тыс. рублей.
Экономика сегодня

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Компания «Этажи»: самое дорогое жилье РФ в Москве, Петербурге и на черноморском побережье
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