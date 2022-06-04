Автоэксперт Ревин считает, что избежать этого позволят следующие правила: правильный выбор масла (вязкость и температура), своевременная замена масла (150 моточасов для минеральных масел, около 300 – синтетических), качественное топливо соответствующего мотору октанового числа, использование топливных присадок, аккуратная эксплуатация.
Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта этого энергоресурса, написал в статье для газеты New York Times обозреватель Клиффорд Краусс.
Решение президента США Джо Байдена "обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами" и направить Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности.
«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — заявил телеканалу Welt стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.