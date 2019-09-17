Общество
РИА НовостиНазваны города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Российская газетавчера в 20:15
Петербург попал в список городов России, куда стремится переехать молодежь
Московский Комсомолец01:32
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:30, Вашингтон
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы вчера в 04:03
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России
В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.
ТАСС вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН вчера в 17:20
Происшествия
В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая
Российская газета 01:59
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
RT на русском 01:43
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Общество
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах
Сотрудники ФСБ и МВД России выявили в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, заявил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.
РИА Новости 02:09
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета вчера в 08:06
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт вчера в 12:04
Спорт
Депутат Госдумы внес предложение признать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной Думы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову предложение о признании рэп-баттлов в качестве спортивной дисциплины.
Народные новости вчера в 22:08
Интернет
Пользователи жалуются на сбой в работе Google
Пользователи всемирной Сети в разных странах мира жалуются на сбой в работе поисковой системы Google.
Московский Комсомолец вчера в 21:31
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Джигарханян воссоединился с бывшей женой
84-летний актер воссоединился со своей бывшей женой Татьяной Власовой, с которой он жил с 1967 года по 2015-ый.
Рамблер 00:26
Политика
Неизвестный приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
Аргументы и Факты вчера в 16:32
Политика
Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым
Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Политика
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьера Андрея Бабиша с главами МИД и МВД, заявил сам Бабиш после встречи с президентом республики Милошем Земаном, высказавшимся негативно о самопровозглашенной республике.
РИА Новости вчера в 17:43
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении руководителя ИТ-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила в соцсети фотографию из «шоколадной» ванны.
РБК вчера в 18:34
Происшествия
Сотрудницу столичной автомойки изнасиловали на работе
Установлено, что на территории автомойки по улице Молостовых оказались злоумышленники.
Вести Подмосковья 01:37