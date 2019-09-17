Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

с чего всё началось

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город. Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Общество В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.

Политика ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.

Происшествия Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Общество «Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального 5 сентября стало известно, что ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Гаджеты Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.

Энергетика «Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.

Политика Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400 Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Авто Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda Японский бренд покажет первый полностью электрический автомобиль на автосалоне в Токио, стартующем в октябре.

Шоу-бизнес Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.

Экономика «Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.

Кино Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.

Экономика В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти» Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гаджеты Google приглашает 15 октября на анонс Pixel 4 и Pixel 4 XL Google разослала приглашения на презентацию смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также других своих новых устройств.

Происшествия При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Общество В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).