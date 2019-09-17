Общество

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Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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с чего всё началось

Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.
Российская газетавчера в 20:15

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Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь

Российская газетавчера в 20:15

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Названы города, откуда сильнее всего стремится уехать молодёжь

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