Общество
ИзвестияНазваны российские города-лидеры по оттоку молодежи
Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город. Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
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с чего всё началось
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.Российская газетавчера в 20:15
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