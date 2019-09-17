Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

с чего всё началось

Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город. Выяснилось, что больше всего готовой переехать молодежи проживает Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

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