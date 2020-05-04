Коронавирус
Газета.RuНазваны готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. Об этом рассказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.
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с чего всё началось
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.ПРАЙМвчера в 19:01
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Названы страны, которые первыми примут туристов после пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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В Афганистане погибли 18 военных при взрыве автомобиля
В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, погибли 18 человек.
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ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК вчера в 06:08
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 02 мая в 17:11
Общество
Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали более 3 тысяч человек
За последние сутки в Петербурге на новую коронавирусную инфекцию обследовали 3 тыс. 104 человек.
Мойка78 03:10
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека
В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 02:54
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачёва
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 04:59
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Финансы
Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем.
ТАСС вчера в 22:51
Общество
В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу
В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер вчера в 14:39
Футбол
France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов
Французский журнал France Football представил полный список из 50 самых красивых голов, забитых в Лиге чемпионов (ЛЧ) с 1992 по 2020 год.
РБК 01:55
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Музыка
Топалов и Плетнёва представили совместную песню в эфире НТВ
НТВ 02 мая в 11:17
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com вчера в 02:57
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Игры
«Ах, Одесса, жемчужина у моря»: больше часа геймплея отменённой гоночной аркады Blur 2 с демонстрацией всех трасс
3DNews 02:20
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19
Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
REGNUM 02:56
Общество
Жители России рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции
Москва, 4 мая 2020, 08:44 — REGNUM Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, чем жители России занимаются во время самоизоляции.
REGNUM 01:44
Здоровье
Врач сравнил смертность от коронавируса и других болезней
Первое место в списке смертностей от различных болезней и инфекций занимают по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания.
Блокнот.ру 02:21
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 02 мая в 19:49
Здоровье
Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве
Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан.
Live24 01:01
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Армия и оружие
Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
По мнению военных экспертов, вооруженные силы Израиля нанесли удар по авиабазе Сирии, на которой располагалось не менее шести МиГ-29, чтобы не допустить ее использования сирийскими ВВС, так как данные истребители могут нести серьезную угрозу для израильских F-16.
Discover24 вчера в 02:35