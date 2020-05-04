Коронавирус
Газета.RuНазваны готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. Об этом рассказал агентству "Прайм" политолог Дмитрий Абзалов.
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с чего всё началось
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.ПРАЙМвчера в 19:01
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