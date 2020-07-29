Коронавирус
РИА НовостиНазваны готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
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с чего всё началось
Хорватия и Мальта заявили о готовности принимать туристов из России в августе, сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на источник в одной из европейских дипломатических миссий.Московский Комсомолец03:45
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Коммерсантъ 02:49
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ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) выпустила доклад под название «Терроризм: недопустимость оправдания» (есть у РБК).
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Политика
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Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
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«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
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