Коронавирус
Lenta.ruНазваны готовые принять туристов первыми страны
Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. Об этом агентству «Прайм» рассказал политолог Дмитрий Абзалов.
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с чего всё началось
По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.ПРАЙМвчера в 19:01
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Названы страны, которые первыми примут туристов после пандемии коронавируса
Комсомольская правда00:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:09, Ашберн
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Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
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Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
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Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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РИА Новости 02 мая в 01:00
Общество
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В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
Армия и оружие
В России указали на принадлежность боевиков, вторгшихся в Венесуэлу
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Профиль вчера в 22:55
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Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
Discover24 вчера в 02:35
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Газета.Ru вчера в 11:31
Космос
Virgin Galactic впервые испытала новый космолет
Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom 02 мая в 04:21
Шоу-бизнес
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Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Игры
Составлен список самых лучших игровых видеокарт среднего класс
Эксперты изучили рынок игровых видеокарт и составили список самых лучших, которые, к тому же, имеют стоимость до 40 тысяч рублей.
Vevby.ru вчера в 12:21
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Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году
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Общество
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Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
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NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Общество
Коронавирус может поражать любые органы человека, сообщили в Минздраве
Рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель новой коронавирусной инфекции, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС, поэтому поражаться могут любые органы и системы человека.
Парламентская газета вчера в 07:54
Общество
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 373
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,4 млн, умерли более 243 тыс. человек.
Тайга.инфо 02 мая в 23:42
Футбол
Тихонов отреагировал на информацию о зарплате Соболева в «Спартаке»
RT на русском 02 мая в 07:25
Экономика
Ростех заявляет о наценках на материалы для средств защиты до 500%
Ростех заявил, что при поддержке Минпромторга договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.
ТАСС вчера в 08:43
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Гаджеты
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На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.
Dgl.ru вчера в 17:55
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Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
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ТАСС вчера в 06:41
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ 02 мая в 14:43
Происшествия
«Газель» опрокинулась после столкновения с «Тойотой» в Южно-Сахалинске
В результате отечественный транспорт опрокинулся на бок.
АСТВ вчера в 22:43