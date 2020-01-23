Экономика
Пятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента
Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известия22 января в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
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Хоккей
НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия
Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
Футбол
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По данным источника, Кюрзава может быть обменян на Маттиа Де Шильо, который хочет получать больше игровой практики.
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Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Экономика
Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро
Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
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Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Общество
Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей
Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
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Политика
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами ГИБДД
Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.
Общество
В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Космос
В NASA сообщили о приближающемся к Земле километровом астероиде
Астероид диаметром до 900 метров пролетит 15 февраля мимо Земли, сообщили в NASA.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Происшествия
Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач
В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Происшествия
При стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек
Неизвестный открыл огонь в немецкой общине Рот-ам-Зе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Спорт
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.