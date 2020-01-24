Экономика

Пятый каналПятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известия22 января в 16:01

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Нас покупают на наши же деньги

Росбалт24 января в 08:04

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на финансирование задач президента

РЕН ТВ22 января в 23:59

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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Космос

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на орбите Земли гигантский НЛО размером с Техас

Что происходит 23 января в 10:17
Политика

Экс-президент Украины Кравчук: Донбасс в отличие от Крыма вернется сам

Донбасс может сам вернуться под контроль Киева, если Украина проявит настойчивость, сказал в эфире телеканала «Прямой» бывший президент страны Леонид Кравчук.
Коммерсантъ вчера в 17:56
Происшествия

В ДТП на трассе Ильинское — Арсентьевка погиб человек

В результате ДТП грузовик улетел в канаву, — рассказал собеседник агентства.
Сахалин.Инфо вчера в 23:30
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Татар-информ 23 января в 14:59
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя

Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
REGNUM 01:10
Общество

Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 22:51
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
ProstoProSport вчера в 17:05
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия

В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса

Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП с участием трех транспортных средств на автодороге "Волга" в Пермском крае.
РИА Новости 00:34
Шоу-бизнес

Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини

На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Wday.ru 24 января в 23:12
Экономика

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Кино

Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал

Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году.
Lenta.ru 24 января в 05:19
Политика

Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Газета.Ru вчера в 13:22
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новости вчера в 20:35
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM вчера в 12:29
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 14:57
Авто

Кроссовер Ford Mondeo нового поколения появится в 2021 году

Компания Ford разрабатывает новую версию популярного кроссовера Ford Mondeo, который будет показан публике в январе 2021 года.
Тарантас Ньюс 24 января в 09:41
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform вчера в 10:17
Здоровье

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
REGNUM вчера в 20:31
Шоу-бизнес

Экс-супруг Пелагеи Телегин отправился с возлюбленной в Мюнхен

Бывший супруг певицы Пелагеи, хоккеист ЦСКА Иван Телегин, перенес операцию в Мюнхене, куда отправился вместе со своей возлюбленной Марией Гончар.
Народные новости вчера в 15:05
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Lenta.ru 23 января в 18:13
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