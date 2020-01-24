Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.

с чего всё началось

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.

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