Экономика
Пятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента
Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известия22 января в 16:01
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СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°22 января в 20:00
На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов
URA.Ru23 января в 03:03
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Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Общество
ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Общество
Медики проверили около 150 китайских туристов в московском отеле
Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые остановились в отеле «Арт Москва Войковская» на улице Космонавта Волкова.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Футбол
Креспо возглавил аргентинский клуб
Бывший игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил клуб «Дефенса и Хустисия». 44-летний специалист сменил на этом посту Мариано Сосо.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Общество
SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России
Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Единоборства
Украинский боксер укусил соперника во время боя
Общество
Психолог рассказала, как отвлечь ребенка от гаджета перед сном
Психолог МГУ Елена Рассказова рассказала, как отвлечь ребенка от гаджета перед сном.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Кино
95 лет со дня рождения Пола Ньюмана
95 лет назад родился американский актер, кинорежиссер Пол Ньюман.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую за вопрос об Украине
После эфира политик отозвал ведущую в сторону для разговора. Госсекретарь ждал Келли в личной гостиной.
Футбол
Психолог: «Кокорину пора перестать считать себя особенным»
Спортивный психолог Вадим Гущин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек
Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 2002 человек, 56 из них скончались.
Политика
Зариф посоветовал Трампу опираться во внешней политике на факты
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу опираться при принятии внешнеполитических решений на факты, а не на заголовки СМИ.
Общество
Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии
Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.