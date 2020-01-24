Экономика

Пятый каналПятый каналНазваны источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известия22 января в 16:01

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Нас покупают на наши же деньги

Росбалт24 января в 08:04

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°22 января в 20:00

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

РИА Новости22 января в 23:07

Названы источники 4,5 трлн рублей на финансирование задач президента

РЕН ТВ22 января в 23:59

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru22 января в 20:02

На Урале придумали, как выполнить требования послания Путина. В плане 30 пунктов

URA.Ru23 января в 03:03

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия22 января в 19:04
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Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Газета.Ru 00:22
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

РИА Новости 03:41
Общество

Медики проверили около 150 китайских туристов в московском отеле

Московские врачи осмотрели около 150 туристов из Китая, которые остановились в отеле «Арт Москва Войковская» на улице Космонавта Волкова.
News.ru 01:28
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

Креспо возглавил аргентинский клуб

Бывший игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил клуб «Дефенса и Хустисия». 44-летний специалист сменил на этом посту Мариано Сосо.
Матч ТВ 03:50
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
ProstoProSport вчера в 17:05
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° вчера в 08:16
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Общество

SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России

Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
РБК вчера в 23:54
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

Четыре человека погибли в автоаварии в Воронежской области вечером 25 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM вчера в 16:04
Единоборства

Украинский боксер укусил соперника во время боя

РИА Новости 04:07
Общество

Психолог рассказала, как отвлечь ребенка от гаджета перед сном

Психолог МГУ Елена Рассказова рассказала, как отвлечь ребенка от гаджета перед сном.
Актуальные Новости 01:40
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru вчера в 03:45
Кино

95 лет со дня рождения Пола Ньюмана

95 лет назад родился американский актер, кинорежиссер Пол Ньюман.
Россия – Культура 03:39
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую за вопрос об Украине

После эфира политик отозвал ведущую в сторону для разговора. Госсекретарь ждал Келли в личной гостиной.
Актуальные Новости вчера в 00:22
Футбол

Психолог: «Кокорину пора перестать считать себя особенным»

Спортивный психолог Вадим Гущин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
Спорт-Экспресс 03:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 2002 человек, 56 из них скончались.
Народные новости 02:10
Политика

Зариф посоветовал Трампу опираться во внешней политике на факты

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу опираться при принятии внешнеполитических решений на факты, а не на заголовки СМИ.
RT на русском 01:17
Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
iReactor 02:20
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru 24 января в 23:08
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
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