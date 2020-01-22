Экономика
РИА НовостиСМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
Читать в источнике
Оценить348
с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°вчера в 20:00
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Политика
Мишустин назначил врио главы Росздравнадзора
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за проблем с подушками безопасности
В официальном сообщении компании Toyota Motor Corp говорится, что под отзыв попали 3,4 млн автомобилей по всему миру, из которых 2,9 млн — в США.
Происшествия
У госпитализированного китайца в Петербурге не нашли коронавирус
У госпитализированного в Петербурге студента из Китая не обнаружили коронавирус.
Политика
Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной
Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Политика
Максим Решетников покидает Прикамье
Кто будет исполнять обязанности губернатора Пермского края, пока не сообщается.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
Общество
Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус
Экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
Синоптики пообещали «розовый» февраль в России
Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Скандальный разрыв Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей принес герцогам Сассекским облегчение, но Елизавете II – дополнительную головную боль.
Здоровье
Диетолог: Ожирение может быть «заразным»
Бывают также случаи «заражения» ожирением среди семейных пар, когда один из супругов может копировать поведенческие привычки второго.
Гаджеты
OPPO зарегистрировала новый вариант фронтальной камеры в смартфонах
В 2020 году начали предлагать новые модели с врезанными в экран фотодатчиками, но возможно в будущем появятся новый вариант каплевидного выреза.
Гаджеты
Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать
Пять сигналов организма, которые не следует игнорировать, определили и назвали медицинские специалисты.
Политика
Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России
Появление в России института, стоящего над главой государства, будет «абсолютно губительно» для страны, заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи президент России Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).
Политика
Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».