Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в бюджет. При этом 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

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Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04

Названы источники 4,5 трлн рублей на финансирование задач президента

РЕН ТВвчера в 23:59

Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ruвчера в 20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РИА Новостивчера в 23:07

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31

Аналитики оценили дополнительные расходы бюджета при новом правительстве

Forbesвчера в 08:29
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Политика

Мишустин назначил врио главы Росздравнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко временно исполняющим обязанности главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Авто

Toyota отзовет 3,4 млн авто из-за проблем с подушками безопасности

В официальном сообщении компании Toyota Motor Corp говорится, что под отзыв попали 3,4 млн автомобилей по всему миру, из которых 2,9 млн — в США.
32CARS.ru 21 января в 23:49
Происшествия

У госпитализированного китайца в Петербурге не нашли коронавирус

У госпитализированного в Петербурге студента из Китая не обнаружили коронавирус.
Росбалт вчера в 11:59
Политика

Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной

Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Красная весна вчера в 19:51
Политика

Максим Решетников покидает Прикамье

Кто будет исполнять обязанности губернатора Пермского края, пока не сообщается.
Московский Комсомолец 21 января в 12:51
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
РИА Новости 00:00
Общество

Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус

Экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 22:45
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru 21 января в 10:22
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде

Скандальный разрыв Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей принес герцогам Сассекским облегчение, но Елизавете II – дополнительную головную боль.
Lisa.ru вчера в 13:00
Здоровье

Диетолог: Ожирение может быть «заразным»

Бывают также случаи «заражения» ожирением среди семейных пар, когда один из супругов может копировать поведенческие привычки второго.
UfacityNews.ru вчера в 22:01
Гаджеты

OPPO зарегистрировала новый вариант фронтальной камеры в смартфонах

В 2020 году начали предлагать новые модели с врезанными в экран фотодатчиками, но возможно в будущем появятся новый вариант каплевидного выреза.
Astera вчера в 07:23
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер вчера в 08:38
Игры

Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
Игромания.ру вчера в 07:33
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов организма, которые не следует игнорировать

Пять сигналов организма, которые не следует игнорировать, определили и назвали медицинские специалисты.
Ugpressa.ru вчера в 12:51
Политика

Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России

Появление в России института, стоящего над главой государства, будет «абсолютно губительно» для страны, заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи президент России Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»).
РБК вчера в 11:57
Политика

Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
BFM.ru вчера в 23:19
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru вчера в 08:11
Игры

Все части Half-Life стали бесплатными

Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
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