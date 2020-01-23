Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
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