Экономика
ИзвестияНазваны источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
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Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
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Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
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«Реал» на выезде победил клуб «Унионистас де Саламанка» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Гаджеты
С настольными Rocket Lake-S выйдут новые материнские платы на чипсетах Intel 500-й серии
Производитель встраиваемых систем Global American случайно упомянул на своём сайте материнскую плату на базе Intel H510, на которой установлен процессор Rocket Lake-S.
Общество
В МТС назвали дату повышения цен на тарифах
С 30 января 2020 года МТС проведет корректировку некоторых тарифов и услуг.
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Глава американского государства Дональд Трамп обновил личный рекорд по количеству размещенных им за сутки в своем аккаунте в Twitter публикаций.
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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году.
Биатлон
Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Футбол
Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов
Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Общество
Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.