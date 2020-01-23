Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
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Стало известно о возможных проблемах с финансированием плана Путина

Lenta.ru20:02

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известия19:04

В Правительстве ищут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РЕН ТВ19:26
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
РИА Новости 04:57
Политика

Пушков оценил идею заменить Великобританию Украиной

Предложение принять Украину в Евросоюз вместо Великобритании, которое озвучил украинский президент Владимир Зеленский, считает абсурдным член Совета Федерации Алексей Пушков.
Красная весна 19:51
Технологии

Власти Германии заплатят почти $1 млн за обновления Windows 7

Правительство Германии заплатит почти миллион долларов за обновления безопасности операционной системы Windows 7, которую ранее перестала поддерживать компания Microsoft.
iReactor 13:51
Общество

Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Коммерсантъ 19:59
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Известия 11:21
Политика

Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Народные новости 17:07
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Матч ТВ 20 января в 12:39
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Энергетика

Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался

Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Lenta.ru 17:48
Политика

В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:57
Спорт

Олег Матыцин назначен новым министром спорта

Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика Сегодня вчера в 12:35
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Здоровье

ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице

В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Medvestnik.ru вчера в 06:33
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Космос

Дуэт женщин-астронавтов NASA снова выйдет в открытый космос

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в понедельник совершат новый выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС).
Российская газета 19 января в 16:56
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Коммерсантъ 20 января в 20:51
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия 16:40
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня вчера в 06:51
Здоровье

Диетолог заявил о риске заразиться ожирением

Известия 20:26
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Политика

Начальники трех главков Генпрокуратуры подали в отставку

Руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку после назначения нового главы ведомства Игоря Краснова, сообщает РБК.
Толк 20:53
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Спорт

Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 07:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости вчера в 10:01
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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