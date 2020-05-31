Общество

ГородовойГородовойНазваны изменения в жизни россиян с 1 июня

Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
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