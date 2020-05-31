Общество
ГородовойНазваны изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
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Общество
СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно сменило владельца
Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток — 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.
РИА Новости 15:56
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня 02:28
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Авто
ZF закрыл сделку по приобретению WABCO
Движок 03:38
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Здоровье
Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах
На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.
РБК 17:33
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Футбол
«Яблонец» — «Слован Л». Прогноз: берём коэффициент 2.73 в матче чемпионата Чехии
2 июня «Яблонец» примет «Слован Л» в матче 27-го тура чемпионата Чехии.
Чемпионат 11:15
Политика
Захарова раскритиковала действия властей США после нападения на журналиста
Допуская притеснения журналистов стражами правопорядка, власти США нарушают законные права репортеров не только в соответствии с нормами международного права, но и собственной Конституции, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия 15:18
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце.
Newia.ru 14:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ 14:05
Спорт
Кьеллини о гибели Джорджа Флойда: «Как я могу объяснить своим дочерям, что произошло? Все жизни имеют значение»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.
Sports.ru 14:39
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Футбол
Жамалетдинов останется в «Лехе» до конца сезона
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за «Лех».
Матч ТВ 11:44