Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

Общество СМИ: способное достроить Nord Stream 2 судно сменило владельца Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток — 2", теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов. 63

Общество В Нью-Йорке ввели комендантский час Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк. 2

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 87

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 930

Культура Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым. 1

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 49

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 6

Политика Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Здоровье Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах На фоне обращения медицинского сообщества к вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобами на дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что в начале пандемии коронавируса такие проблемы имели место, однако сейчас недостатка в СИЗах в регионах нет.

Гаджеты Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.

Политика Захарова раскритиковала действия властей США после нападения на журналиста Допуская притеснения журналистов стражами правопорядка, власти США нарушают законные права репортеров не только в соответствии с нормами международного права, но и собственной Конституции, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3

Гаджеты Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила фото после бани Известная исполнительница выложила в stories свежее селфи, которое она сняла сразу после парилки, обернув голову в полотенце. 4

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 410

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 1

Общество Назван новый способ остановить распространение коронавируса Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. 4