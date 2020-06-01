Общество
ГородовойНазваны изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Автоспорт
Команды Формулы-1 опасаются нехватки запчастей на первые гонки сезона
Представители ряда команд Формулы-1 выразили опасения, что им может не хватить запасных частей на старте сезона, когда в чемпионате мира состоятся 6 гонок за 7 недель.
Чемпионат 04:14
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Newia.ru вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Общество
За сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая заболевания COVID-19.
Известия 03:39
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 вчера в 06:00
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Кино
Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора
Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
Экономика
Чистая прибыль ВТБ в первый месяц самоизоляции упала почти на 77%
За четыре месяца с начала года банк показал 40,7 млрд руб. чистой прибыли против 50,4 млрд руб. годом ранее (-19,2%).
РБК 04:39
Происшествия
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США
RT на русском 01:58
Общество
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Происшествия
На Кубани скончались три пациента с коронавирусом
Краснодар, 2 июня 2020, 11:25 — REGNUM Три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в больницах Краснодара, сообщили 2 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:25
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Экономика
В России некоторым гражданам начислили налоговые бонусы
В России 2 июня начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей.
Общественная электронная газета 03:50
Кино
Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке «Человека-волка»
Культуромания 30 мая в 08:11