Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

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