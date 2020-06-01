Общество
ГородовойНазваны изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
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Политика
Кадыров потребовал от властей США остановить беспредел
Грозный, 2 июня 2020, 09:39 — REGNUM Власти США безнаказанно нарушают права человека, ООН должна принять меры к тому, чтобы остановить этот беспредел.
REGNUM 02:39
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
Клопс вчера в 09:30
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Общество
Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках
Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.
РЕН ТВ вчера в 20:44
Экономика
В России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 02:51
Общество
Число умерших из-за коронавируса в России превысило 5 тысяч
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 182, до 5 037.
ТАСС 03:37
Происшествия
В Башкирии заразились коронавирусом в православном приходе
В Стерлитамакском районе выявлено инфицирование COVID-19 у двух человек, проживающих в приходе Михайло-Архангельского храма села Ишпарсово.
Общественная электронная газета 03:20
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru вчера в 08:02
Экономика
Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43%
Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании.
РБК 04:05
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Общество
В водохранилищах республики Крым заканчивается вода
В водохранилищах республики Крым к началу лета гидромедцентр насчитал в 2,3 раза меньше воды, нежели в предыдущем году.
Русская Планета 02:56
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia вчера в 05:29
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Космос
Зафиксирована мощная вспышка на Солнце
Anonsens 31 мая в 03:55
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Армия и оружие
Российская РЛС на Кубе опустила 2 американских самолета-невидимки
Новейшая российская РЛС, несущая боевое дежурство на Кубе, удивительным образом опустила на землю 2 американских самолета-невидимки F-22 и F-35.
Актуальные Новости 30 мая в 10:06
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты
В документе сказано, что не ранее 3 июня 2020 года смогут оказывать услуги салоны красоты, солярии, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны, бани и прочие объекты аналогичного направления.
МИР 24 вчера в 16:09
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter вчера в 09:38
Транспорт
Грузы запретили отправлять в Мурманск после обрушения моста
Напомним, повреждение моста выявили еще в прошедшую субботу, тридцатого июня. После этого специалисты занялись восстановлением моста.
Новости Мурманской области вчера в 10:08
Футбол
«Спасибо за всё». Юрий Газинский поздравил жену с годовщиной
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поздравил свою жену Александру с годовщиной.
Чемпионат 03:44
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru вчера в 19:53
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24