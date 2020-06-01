Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

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Происшествия На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. 1,2K

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Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 132

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.

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Футбол «Спасибо за всё». Юрий Газинский поздравил жену с годовщиной Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поздравил свою жену Александру с годовщиной.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.