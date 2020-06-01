Общество
ГородовойНазваны изменения в жизни россиян с 1 июня
Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
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Политика
Киев возобновит поставки воды в Крым только при одном условии
Политик уточнил, что украинская сторона возобновит поставки воды на полуостров только тогда, когда РФ вернет Украине Крым и Донбасс.
ГЛАС.RU 02:48
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 рубля — это на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Кино
The Outer Worlds удостоилась премии «Небьюла» за лучший сценарий
The Outer Worlds была удостоена весьма престижной премии «Небьюла» за лучший сценарий.
Городской портал Новый Нижний 31 мая в 18:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне Выходной — Кола под Мурманском, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 03:21
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Экономика
Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики
Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов.
Будущее России. Национальные проекты 03:09
Здоровье
В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере
Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Российская газета 02:57
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Наука
Ученые СПбПУ усовершенствовали аккумулятор для сенсоров
Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают твердотельные тонкопленочные источники энергии, которые позволят создавать микроустройства и сенсоры нового поколения.
Planet Today вчера в 07:18
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Происшествия
В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус
Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM 03:17
Политика
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться «за пределами» G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
Общество
Комендантский час продлили в Нью-Йорке
Москва 24 02:54
Технологии
Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands
Экономика сегодня 30 мая в 02:33
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Футбол
Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА
Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Матч ТВ 02:12
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 31 мая в 23:00
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК 31 мая в 02:58
Баскетбол
Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА
Советский спорт 02:46
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Футбол
«Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 мадридский Реал проведет на 6-тысячном домашнем стадионе своей второй команды Альфредо Ди Стефано, который находится на территории тренировочного комплекса клуба.
Советский спорт вчера в 14:57
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22