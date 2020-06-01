Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Политика Киев возобновит поставки воды в Крым только при одном условии Политик уточнил, что украинская сторона возобновит поставки воды на полуостров только тогда, когда РФ вернет Украине Крым и Донбасс.

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ. 901

Финансы Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 рубля — это на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. 530

Энергетика Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет. 111

Экономика Кабмин внес в Кремль общенациональный план восстановления экономики Власти РФ подготовили и представили Кремлю общенациональный план восстановления экономики, предусматривающий трату 7,3 трлн рублей на реанимацию пострадавших отраслей в течение 2020 и 2021 годов. 1

Происшествия Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

Наука Ученые СПбПУ усовершенствовали аккумулятор для сенсоров Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают твердотельные тонкопленочные источники энергии, которые позволят создавать микроустройства и сенсоры нового поколения. 1

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 43

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям. 44

Футбол Боснийская модель раскрыла интимную связь с защитником ЦСКА Боснийская модель Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 268

Здоровье Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. 662

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 411

Футбол «Реал» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу» Оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 мадридский Реал проведет на 6-тысячном домашнем стадионе своей второй команды Альфредо Ди Стефано, который находится на территории тренировочного комплекса клуба.