Коронавирус

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Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.
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В жизни россиян с 1 июня начнутся перемены: что изменится

Радио Комсомольская правда31 мая в 04:58

Что изменится в жизни россиян с июня

RT на русскомвчера в 00:02

Что изменится в нашей жизни с 1 июня

Каспий.Инфо31 мая в 07:00

Что изменится в жизни россиян с 1 июня?

МИР 24вчера в 11:32

Россиянам рассказали о законодательных нововведениях с 1 июня

Югополис31 мая в 04:45

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Nur24.ru31 мая в 01:52

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Известия30 мая в 17:02
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Экономика

Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
6
Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
РИА Новости вчера в 20:58
53
Политика

Дональд Трамп позвал Владимира Путина обсудить судьбу Китая

Дональд Трамп позвал Владимира Путина обсудить судьбу Китая Администрация США ведет подготовку ежегодного саммита «группы семи», который станет самым непредсказуемым в ее истории.
Коммерсантъ 31 мая в 18:05
1,1K
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Экономика

Подписано постановление правительства о возврате налога самозанятым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, предусматривающее возврат налога за 2019 год самозанятым, сообщает пресс-служба Кабмина.
Интермонитор.ру 31 мая в 02:20
Армия и оружие

Украина не ведет обстрелов уже вторые сутки — представитель ЛНР

В течение двух суток со стороны украинских силовиков не производилось обстрелов по территории Луганской народной республике, 31 мая, со ссылкой на представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 31 мая в 01:46
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Здоровье

В Саратовской области выявили 95 новых носителей коронавируса

Саратов, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM В Саратовской области 2 июня выявили 95 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 03:06
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
1,2K
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Авто

В США десятки электромобилей выбросили на свалку

Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
19
Общество

Названы три правила измерения температуры

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.
РИА Новости 01:42
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,1K
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту обрушения пролета железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:59
1K
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
341
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
12
Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
254
Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 16:58
13
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
105
Политика

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования.
Эхо Москвы вчера в 09:45
8K
Наука

Проспективная память помогла разделить людей по прокрастинации

«Осознанные прокрастинаторы», по словам ученых, отличаются тем, что прекрасно знают, что они склонны к прокрастинации — и именно это знание помогает им поддерживать приемлемый уровень функционирования.
N+1 вчера в 08:08
Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
1,1K
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
52
Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

Коммерсантъ 31 мая в 03:23
92
Здоровье

За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:29
171
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
735
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой

Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
81
Здоровье

В Барнауле коронавирус выявили у 70 человек в онкодиспансере

Медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 70 человек в онкодиспансере Барнаула.
RT на русском 02:09
3
Происшествия

Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног.
Известия вчера в 22:41
21
Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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