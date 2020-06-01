С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые «коронавирусные» выплаты на детей. В частности, речь идет о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей — ее смогут получить семьи, в которых детям исполнится 16 лет до июля 2020-го.

с чего всё началось

Лето начнется для россиян сразу с нескольких нововведений, появившихся в результате коронавирусной пандемии — подробнее о каждом из них сообщают «Известия». Так, с 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет начнут получать единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей.

Названы изменения в жизни россиян с 1 июня

Экономика Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Наука Испытали маски с электрическими полями против коронавирусов Исследователи оценили маски на защиту свиней от респираторного коронавируса и коронавируса человеку, который может приводить к простуде. 99

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 182

Авто Бренд Haval показал новый кроссовер Официальной информации о моторной гамме серийного Haval B06 пока нет, но местные журналисты прочат ему две турбированные «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра от кроссоверов F7 и F7x, а также гибридные версии – умеренную и подключаемую.

Шоу-бизнес Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.

Наука «Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский. 218

Политика Сотрудники Facebook прекращают работу из-за политики компании по поводу постов Трампа Десятки сотрудников компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив главу компании Марка Цукерберга в бездействии относительно расколовших общество публикаций президента Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в США.

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 352

Общество Транзит российского газа через Польшу возобновлён К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен. 156

Футбол Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.

Общество Запрет на импорт топлива в Россию вступил в силу Временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина и некоторых других видов топлива вступил в силу в России со 2 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу. 30

Футбол Главный тренер сборной России Черчесов высказался о возобновлении РПЛ По словам главного тренера российской сборной, в нестандартной ситуации не может быть стандартных решений.

Футбол «Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом об условиях контракта Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о подписании долгосрочного трудового соглашения, по условиям которого заработная плата игрока составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

Общество Власти Вашингтона ввели комендантский час на фоне протестов Мэр столицы США отдал распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне в связи с протестами из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. 205