Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.

с чего всё началось

Руководство московского «Спартака» рассматривает на пост главного тренера кандидатуры бывших игроков команды Валерия Карпина и Андрея Тихонова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат.com». В данный момент Карпин возглавляет «Ростов».

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