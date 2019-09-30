Футбол
Lenta.ruНазваны кандидаты на пост главного тренера «Спартака»
Руководство московского «Спартака» рассматривает на пост главного тренера кандидатуры бывших игроков команды Валерия Карпина и Андрея Тихонова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Чемпионат.com». В данный момент Карпин возглавляет «Ростов».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.Чемпионатвчера в 16:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
RT на русскомвчера в 16:55
СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова
Sport24.ruвчера в 16:58
Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Sportbox.RUвчера в 16:56
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:43, Вашингтон
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Энергетика
Bloomberg: Глобальное потепление угрожает нефтедобыче России
Аналитики агентства Bloomberg заявили о том, что глобальное потепление угрожает значительной части нефтедобычи России.
Дни24 08:34
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Футбол
Чорлука заявил об отсутствии страха перед «Атлетико»
Защитник футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».
News.ru 05:06
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe вчера в 11:31
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Армия и оружие
Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз
Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.
RT на русском 12:42
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Экономика
S&P 500 показал рекордный рост за три квартала с 1997 года
Индекс S&P 500 по итогам трех кварталов текущего года показал рост на 19%, что стало наилучшим показателем за последние 22 года.
РБК 20:34
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
Ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record исследование, посвященное анатомии тираннозавра — обладателя самого мощного укуса среди всех наземных животных.
Дилетант 07:15
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Армия и оружие
Пентагон опроверг планы вернуть ядерное оружие на Корейский полуостров
Замглавы Минобороны США Джон Руд сообщил журналистам, что американские власти не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров.
Московский Комсомолец 18:22
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Армия и оружие
Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море
Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Происшествия
Агрессивного медведя застрелили полицейские в Забайкалье
В Читинском районе Забайкальского края полицейским пришлось застрелить агрессивного медведя.
EastRussia 04:13