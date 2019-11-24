Общество
Вести.RuНазваны худшие и лучшие варианты завтрака
Диетолог назвала худший и лучший варианты завтрака. Сьюзи Барелл, австралийский специалист, не рекомендует есть на завтрак питу: она содержит до 80 граммов углеводов и может вызвать повышение содержания сахара в крови. Это худший вариант завтрака, подчеркивает Барелл.
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Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Происшествия
СК начал проверку по факту ДТП с участием мэра города Тулуна
Хоккей
«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Ак Барсу»
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при в Японии
Алена Косторная Саппоро / Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото на соревнованиях последнего этапа Гран-при в японском Саппоро.
Экономика
Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром
В свою очередь, президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заметил, что "место меняет человека": "Как Алексей Леонидович как деньги стал тратить хотеть, а раньше, когда был министром, не допросишься никогда".
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Футбол
Малком: «Фанаты „Барселоны“ до сих пор любят меня и просят вернуться»
Нападающий «Зенита» Малком подчеркнул, что не сожалеет об упущенной возможности закрепиться в «Барселоне».
Происшествия
Водитель «легковушки» насмерть сбил 73-летнего пешехода в Чите
Водитель Honda Partner насмерть сбил 73-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Авто
Стартовали продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad
Как пишет издание «Njcar.ru», на автосалоне в Гуанчжоу была представлена внедорожная модификация пикапа Great Wall Pao Offroad.
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Экономика
Государственная микрофинансовая организация впервые создана на Чукотке
Выдавать микрозаймы организация сможет после внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций.
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Происшествия
В страшном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
Шестеро человек погибли, в том числе – трехлетний ребенок. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.