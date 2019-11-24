Диетолог назвала худший и лучший варианты завтрака. Сьюзи Барелл, австралийский специалист, не рекомендует есть на завтрак питу: она содержит до 80 граммов углеводов и может вызвать повышение содержания сахара в крови. Это худший вариант завтрака, подчеркивает Барелл.

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