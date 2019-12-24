Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.

с чего всё началось

Политологи назвали худшие по качеству управления города за 2019 год. Аналитики изучили политико-управленческие и социально-экономические показатели регионов. В общей сложности над проектом работали 171 экспертов, которые охватили деятельность 92 городов страны.

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Политика В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.

Происшествия Мещанский суд вынесет приговор Самариддину Раджабову Мещанский суд Москвы вынесет приговор Самариддину Раджабову, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейского на протестной акции 27-го июля.

Политика Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.

Происшествия Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Ракетный полк с «Авангардами» заступит на дежурство на этой неделе Первый ракетный полк, вооруженный комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, заступит на боевое дежурство на этой неделе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.

Общество Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Общество Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Транспорт Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.