Общество

Piter.tvPiter.tvВ рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Политологи назвали худшие по качеству управления города за 2019 год. Аналитики изучили политико-управленческие и социально-экономические показатели регионов. В общей сложности над проектом работали 171 экспертов, которые охватили деятельность 92 городов страны.
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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
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