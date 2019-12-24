Общество
Piter.tvВ рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Политологи назвали худшие по качеству управления города за 2019 год. Аналитики изучили политико-управленческие и социально-экономические показатели регионов. В общей сложности над проектом работали 171 экспертов, которые охватили деятельность 92 городов страны.
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с чего всё началось
Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.РБКвчера в 23:00
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Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
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Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
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Мещанский суд вынесет приговор Самариддину Раджабову
Мещанский суд Москвы вынесет приговор Самариддину Раджабову, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейского на протестной акции 27-го июля.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
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Армия и оружие
Ракетный полк с «Авангардами» заступит на дежурство на этой неделе
Первый ракетный полк, вооруженный комплексами "Авангард" с гиперзвуковыми крылатыми блоками, заступит на боевое дежурство на этой неделе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
Общество
Начальник первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс
Начальник первого поезда в Крым пропустил отправление рейса. Состав умчался на полуостров, оставив мужчину на платформе.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
Общество
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Футбол
Тамез, которым интересовался «Спартак», покинет «Ниццу» в январе
Летом этого года Тамез был близок к переходу в "Спартак", но решил отказать "красно-белым".
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
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В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.