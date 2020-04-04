Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2.
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В ВЭФ оценили изменения в мировой экономике из-за пандемии

РБК03:34

Эксперт Роберто Кротти назвал ключевые последствия коронавируса для экономики

Актуальные Новости03:22

Эксперт назвал главные последствия для экономики из-за пандемии

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Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Lenta.ru01:56

Пандемия COVID-19 может привести к цифровизации экономик

ПРАЙМ01:15
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Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции.
РБК 04:18
Здоровье

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Наука

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Здоровье

Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса

Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Слово и Дело 03:05
Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Армия и оружие

Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Вести.Ru вчера в 08:54
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
REGNUM вчера в 15:52
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Экономика

Олигархи обложили пошлиной энергию из России

С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
РИА Новости 01:00
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста вчера в 08:08
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
РИА Новости вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова высказалась по поводу своего избиения

7Дней.ру 01:16
Политика

В США объяснили, что санкции против РФ гуманитарной помощи не касаются

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что направленный в США гуманитарный груз был оплачен Вашингтоном лишь на 50%.
ИА Красная Весна 01:07
Общество

Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей

Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса.
РБК 02:43
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Общество

За сутки в Москве умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве - оперштаб.
ТАСС 04:34
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим вчера в 12:12
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 13:59
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