Коронавирус
Lenta.ruНазваны ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2.
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Эксперт Роберто Кротти назвал ключевые последствия коронавируса для экономики
Актуальные Новости03:22
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Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека
За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Наука
У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа
Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Общество
Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России
Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
Экономика
Олигархи обложили пошлиной энергию из России
С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
Общество
В США установлен рекорд по безработице
За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Ранее Совет ЕС сообщил, что Киев поддержал европейские санкции против Минска.
Политика
В США объяснили, что санкции против РФ гуманитарной помощи не касаются
Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что направленный в США гуманитарный груз был оплачен Вашингтоном лишь на 50%.
Общество
Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей
Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Общество
За сутки в Москве умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве - оперштаб.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.