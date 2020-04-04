Коронавирус
Lenta.ruНазваны ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт Роберто Кротти назвал ключевые последствия коронавируса для экономики
Актуальные Новостивчера в 03:22
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 00:36, Ашберн
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Reuters: Трамп лоббировал непроверенные лекарства от вируса
По данным Reuters, Трамп просил руководство Центров по контролю за заболеваниями, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и национальных институтов здоровья сфокусировать внимание на двух конкретных препаратах.
Наука
В Сингапуре отработанным покрышкам нашли космическое применение
Сотрудники Национального университета Сингапура смогли найти новое применение для отработавших свое автомобильных покрышек для колес.
Политика
Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом
Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, — сказал глава кабмина.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Здоровье
Нажиться на коронавирусе. Как действуют мошенники
Особенно активно преступники действуют в интернете, где отрывают липовые интернет-магазины с масками и собират средства на создание вакционы.
Энергетика
Названа новая дата спасения цен на нефть
Совещание стран-участниц ОПЕК, на котором мировые экспортеры нефти будут обсуждать спасение цен на сырье, перенесено на 9 апреля.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфикскации уже оплаченных медицинских масок.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Общество
Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Общество
Голикова объяснила причину приостановки вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 4 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Российская Федерация приостановила на два дня вывоз граждан России из-за рубежа для оценки количества нуждающихся в возвращении на родину и проработки транспортных маршрутов.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«До окончательного разъяснения ситуации организуем особый режим движения на въездных участках в рабочий поселок Карсун, в сёлах Сосновка и Нагаево для проведения санитарной обработки автомобилей, в том числе мы будем смотреть на состояние здоровья водителей», — отметил губернатор, подчеркнув, что в самом посёлке будет действовать «режим жесткой самоизоляции», усилены контрольно-пропускные посты.
Космос
Запуск спутника «Глонасс-К» с Плесецка отложили на месяц
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск третьего спутника «Глонасс-К» с космодрома Плесецк перенесен с мая на июнь, передает РИА Новости.
Общество
Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых
Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля
Сегодня, 2 апреля, Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он сообщил, что нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Футбол
Футболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%
Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.