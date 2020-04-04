Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2.
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Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
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Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
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Армия и оружие

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В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
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Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области

Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко взят под арест.
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Общество

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Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
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В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»

В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
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Геофизические ракеты приспособят к гиперзвуковым исследованиям

ВВС США заключили с американской компанией Exos Aerospace Systems & Technologies соглашение о доработке геофизических ракет SARGE таким образом, чтобы их можно было использовать для исследований в рамках проектов разработки гиперзвукового оружия.
N+1 01 апреля в 03:02
Политика

США перехватили 200 тыс. масок, предназначенных для полиции Берлина

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa 06:48
Армия и оружие

Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
ТАСС 07:24
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
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Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом

Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в которых дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
REGNUM 08:43
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Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

REGNUM вчера в 15:52
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В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
RT на русском 07:55
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