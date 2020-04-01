Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции. В первую очередь у зараженных пропадают обоняние и вкус.

Футбол Новый сезон чемпионата России будет перенесен Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что старт нового сезона чемпионата России будет перенесен на середину августа или середину сентября.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.

Энергетика Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Общество Опубликована новая карта распространения коронавируса в Подмосковье К сожалению, были и два смертельных случая в связи с осложнениями, об этом сообщает штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Спорт Официально: «Луч» покинет профессиональный футбол Согласно сообщению пресс-службы Министерства, финансирование командных видов спорта будет прекращено, однако, детский и юношеский спорт будет получать финансовую поддержку.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Происшествия Уволился генпрокурор Нидерландов, который вел дело MH17 Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался в том числе расследованием дела о катастрофе над Донбассом "Боинга" МН17, 1 апреля 2020 года оставил свой пост, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу голландской Генпрокуратуры "С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама", — рассказали в ведомстве.

Политика Путин разрешил сотрудникам ФСО использовать боевую технику На официальном канале правовой информации появился подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, который разрешает сотрудникам Федеральной службы охраны применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику.

Экономика Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

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