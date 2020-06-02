Общество

REGNUMREGNUMНазваны критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Количественных параметров инвестиций министерство не приводит. Но не исключает, что вид на жительство дадут только тем предпринимателям, которые создадут в России дополнительные рабочие места для российских граждан. Отмечается, что перечень критериев ещё не окончательный.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК04:33

Подробнее о событии

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

РБК04:33

Минэкономразвития РФ предлагает выдавать иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции и бизнес в России

Эхо Москвы07:36

Минэкомразвития предложило давать иностранцам вид на жительство в обмен на покупку недвижимости и инвестиции

Дождь07:28

Минэкономразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Говорит Москва06:53

Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»

Forbes05:53

Минэкономразвития представило новый порядок выдачи «золотых виз» иностранцам

Компания05:37

Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

REGNUM08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

REGNUM 05:33
644
Авто

Kia объявила цены на новый кроссовер Kia XCeed для России

Автосалоны KIA сегодня начинают продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed российского производства.
32CARS.ru вчера в 08:53
87
Политика

Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
9,1K
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
864
Политика

Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
9
Происшествия

Минздрав РТ: Вызвавший скорую казанец домогался и оскорблял фельдшера

В Минздраве Татарстана заявили, что видео с пинающим пациента работником «скорой помощи», размещенное в соцсети, неполное.
Московский Комсомолец 08:30
2
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
509
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
124
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
677
Общество

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 мая задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
Интерфакс 06:36
Общество

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
940
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал про любовников олигархов в шоу-бизнесе

Газета.Ru 07:25
13
Общество

В Москве насчитали уже четыре вспышки коронавирусной инфекции

В Москве произошло уже четыре вспышки заболеваемости коронавирусом.
Вести.Ru 08:15
1
Энергетика

Цены на нефть растут, Brent движется к $39 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов поднимаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.
Росбалт 02:59
16
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
173
Общество

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
Lenta.ru 08:58
47
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

RT на русском вчера в 18:21
102
Происшествия

Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания коллегии.
Газета.Ru 09:02
45
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
259
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
17
Футбол

Глава Kick It Out призвал каждого игрока АПЛ праздновать гол, преклоняя колено в память о погибшем афроамериканце

Председатель антирасистской организации Kick It Out Санджай Бхандари призвал всех игроков английской Премьер-лиги становиться на одно колено, чтобы почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после того, как белый полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал в таком положении несколько минут.
Sport24.ru 05:47
Футбол

Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой

Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
3
Экономика

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

В Петербурге расширят перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:43
12
Политика

Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
989
Происшествия

Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском

Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное