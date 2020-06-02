Общество

REGNUMREGNUMНазваны критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Количественных параметров инвестиций министерство не приводит. Но не исключает, что вид на жительство дадут только тем предпринимателям, которые создадут в России дополнительные рабочие места для российских граждан. Отмечается, что перечень критериев ещё не окончательный.
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с чего всё началось

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
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Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

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