Общество

REGNUMREGNUMНазваны критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

Количественных параметров инвестиций министерство не приводит. Но не исключает, что вид на жительство дадут только тем предпринимателям, которые создадут в России дополнительные рабочие места для российских граждан. Отмечается, что перечень критериев ещё не окончательный.
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с чего всё началось

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, причем не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК04:33

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Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам

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Минэкономразвития РФ предлагает выдавать иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции и бизнес в России

Эхо Москвы07:36

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Минэкономразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

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Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»

Forbes05:53

Минэкомразвития предложило давать иностранцам вид на жительство в обмен на покупку недвижимости и инвестиции

Дождь07:28

Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»

РБК04:33
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Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
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Политика

Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

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Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей

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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

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РИА Новости 07:38
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Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
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РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

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Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15
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Политика

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Здоровье

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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Здоровье

В Ивановской области умер 19-й пациент с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки выросло на 80 и достигло 2057 человек, скончался девятнадцатый пациент, у которого была тяжелая форма заболевания, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
РИА Новости 08:12
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Наука

Снижение уровня стресса может помочь вернуть цвет седым волосам

Медики доказали, что понижение уровня стресса может вернуть прежний цвет поседевшим волосам человека.
МедиаПоток вчера в 13:22
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Кино

Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на теорию о романе Дианы и Гепарды

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Гаджеты

HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года

Компания HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года — Omen с 15-дюймовым экраном на процессорах AMD и Intel.
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The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Политика

Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве

Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
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Шоу-бизнес

Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами

Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
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Армия и оружие

Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне

Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Армия и оружие

В армии РФ выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

В ВС РФ от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи военнослужащих. В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Экономика

В июне цены на аренду жилья могут повыситься

По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
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Армия и оружие

Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России

Военное дело 08:24
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

Большое Радио 08:21
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Армия и оружие

Назван новый потенциальный конкурент Су-57

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X может стать потенциальным конкурентом российскому Су-57 в случае выхода машин на мировой рынок продукции военного назначения, заявил в интервью телеканалу Eko Turk глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Rambler News Service 07:14
Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
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