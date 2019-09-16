Экономика
Lenta.ruНазваны крупнейшие частные компании России
«Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией. Это следует из рейтинга 200 крупнейших частных компаний страны, составленного журналом Forbes.
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbesвчера в 23:42
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В Крым с визитом прибыла греческая делегация
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