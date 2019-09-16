Экономика

РБКРБКForbes назвал крупнейшие частные компании России

Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. При составлении перечня учитывались только компании, контролируемые частными лицами, их ранжировали по выручке за 2018 год.
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с чего всё началось

200 крупнейших частных компаний России — 2019. Рейтинг Forbes

В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.
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Лидеры падения среди 200 крупнейших компаний России

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