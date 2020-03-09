За последние пять лет крупнейшими экспортерами оружия стали Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Финансы В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25 Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.

Общество Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Энергетика Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10% Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.

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Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Происшествия Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.