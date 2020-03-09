Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны крупнейшие экспортеры оружия в мире

За последние пять лет крупнейшими экспортерами оружия стали Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Названы лидеры экспорта оружия в мире

Life.ruвчера в 21:29

Названы главные экспортеры оружия в мире

Известиявчера в 19:30

Оценен военный экспорт России и США

Lenta.ruвчера в 20:57

Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

Эхо Москвывчера в 21:04

Эксперты сообщили о росте объема продаж оружия в мире

Московский Комсомолецвчера в 19:23

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

ТАССвчера в 19:14

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

РИА Новостивчера в 19:08
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Матчи Бундеслиги могут пройти без зрителей из-за коронавируса

Матчи чемпионата Германии могут начать проводить без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Bild.
Газета.Ru 02:40
Финансы

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
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Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Общество

Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
РБК 02:49
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов штата Калифорния.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Армия и оружие

США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных

ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Discover24 03:25
Кино

Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»

Газета.Ru 06 марта в 09:46
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
ТАСС 03:47
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости вчера в 18:28
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Единоборства

Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях

«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
FightTime.ru 01:49
Культура

В сериале по игре The Last of Us главная героиня останется лесбиянкой

Главная героиня экранизации популярной компьютерной игры The Last of Us будет лесбиянкой, 5 марта заявил сценарист одноименного сериала Крэйг Мэйзин в Twitter.
Красная весна 07 марта в 09:04
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК вчера в 08:03
Футбол

Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»

Сарвар Исмаилов – племянник бизнесмена Алишера Усманова стал спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона», сообщает The Telegraph.
Спорт БИЗНЕС Online 03:42
Общество

В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи

Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Snob.ru 07 марта в 09:54
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Происшествия

Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Известия 00:00
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru вчера в 12:44
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Армия и оружие

«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США

News.ru 07 марта в 11:12
Культура

В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
РИА Сахалин-Курилы вчера в 03:59
Футбол

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

RT на русском вчера в 02:47
Технологии

Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция.
Вести.Ru 01:10
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
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