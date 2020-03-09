Общество
Российская газетаНазваны крупнейшие экспортеры оружия в мире
За последние пять лет крупнейшими экспортерами оружия стали Соединенные Штаты, Россия, Франция, Германия и Китай. Лидером среди импортеров стала Саудовская Аравия. Такие данные обнародовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).
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Футбол
Матчи Бундеслиги могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Матчи чемпионата Германии могут начать проводить без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Bild.
Финансы
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
Происшествия
У берегов Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов штата Калифорния.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Армия и оружие
США показали подлодку, способную атаковать без приказа военных
ВМФ Соединенных Штатов продемонстрировал субмарину, управляемую искусственным интеллектом и способную принять решение об атаке без приказа от военных.
Кино
Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на 10%, достигнув отметки 27 риалов за бумагу ($7,2), свидетельствуют данные торгов саудовской биржи Tadawul.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Культура
В сериале по игре The Last of Us главная героиня останется лесбиянкой
Главная героиня экранизации популярной компьютерной игры The Last of Us будет лесбиянкой, 5 марта заявил сценарист одноименного сериала Крэйг Мэйзин в Twitter.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Футбол
Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»
Сарвар Исмаилов – племянник бизнесмена Алишера Усманова стал спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона», сообщает The Telegraph.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали троих членов королевской семьи
Что важно знать: В 2017 году по приказу Мухаммеда бин Салмана уже задерживали высокопоставленных чиновников, бизнесменов и членов королевской семьи, которых заподозрили в коррупции.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском
В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Футбол
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Технологии
Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции
Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.