Политика
Военное делоНазваны кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России. Также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.
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Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Здоровье
В Госдуме видят угрозы в аптечных кабинетах терапевтов
Одна из крупнейших аптечных сетей объявила о начала проекта по открытию кабинетов терапевта в помещениях сети.
REGNUM 03:03
Технологии
Расторгнут контракт на превращение Ил-76МД в гиперзвуковую лабораторию
Военное обозрение 03:15
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Гаджеты
Стоимость всех версий Apple iPhone 11
В китайской социальной сети Weibo за сутки до презентации iPhone 11 всплыло фото с ценами всех версий грядущих «яблочных» смартфонов.
MobiDevices вчера в 16:22
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Вести.Ru вчера в 15:50
Спорт
Скончался 60-летний житель Екатеринбурга, преодолевший 30 км вплавь
RuNews24.ru вчера в 17:12
Общество
В Тюмени срочно выселяют жильцов из опасного дома
В Тюмени в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1. Люди на первых порах будут жить в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.
REGNUM 02:19
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,35-65,45 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,37 руб. - это на 17,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Финанс 03:20
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Транспорт
Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио
Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Хоккей
Новичок «Рейнджерс» Кравцов сделал дубль в матче с «Миннесотой»
В прошлом сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.
Чемпионат 01:47
Политика
Зариф обвинил Нетаньяху в стремлении развязать войну с Ираном
Известия вчера в 16:03
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Политика
На Украине назвали число помилованных Россией граждан
Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.
Взгляд.ру 02:25