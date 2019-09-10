Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России. Также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.

Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной

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