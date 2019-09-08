О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка. Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.

с чего всё началось

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум». Медики рекомендуют во время обострения недуга делать компрессы с этим напитком.

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