Здоровье
Lenta.ruНазваны лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум». Медики рекомендуют во время обострения недуга делать компрессы с этим напитком.
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с чего всё началось
О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка. Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.MedikForum.ru06 сентября в 21:49
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