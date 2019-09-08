Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазваны лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум». Медики рекомендуют во время обострения недуга делать компрессы с этим напитком.
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Водка избавит от остеохондроза, говорят медики

О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка. Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.
MedikForum.ru06 сентября в 21:49

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Водка избавит от остеохондроза, говорят медики

MedikForum.ru06 сентября в 21:49

Названы лечебные свойства водки

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Больным остеохондрозом нельзя пить водку, но она может им помочь

Вести.Ruвчера в 23:43
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Чем полезна водка. Видеоурок

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