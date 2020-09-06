Аргументы и Факты 13

Лидерами по индексу рынка труда по-прежнему являются столичные регионы. Безработица к концу 2019 года в субъектах РФ снизилась до рекордных значений, гласят данные исследования РИА "Новости". Так, на первом месте находится Москва.