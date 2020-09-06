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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Лидерами по индексу рынка труда по-прежнему являются столичные регионы. Безработица к концу 2019 года в субъектах РФ снизилась до рекордных значений, гласят данные исследования РИА "Новости". Так, на первом месте находится Москва.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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