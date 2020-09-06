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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Лидерами по индексу рынка труда по-прежнему являются столичные регионы. Безработица к концу 2019 года в субъектах РФ снизилась до рекордных значений, гласят данные исследования РИА "Новости". Так, на первом месте находится Москва.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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Lenta.ru

Названы российские регионы с лучшей ситуацией на рынке труда

Lenta.ru21:14
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
ИА Красная Весна

Стало известно, в каких регионах лучшая ситуация на рынке труда

ИА Красная Весна19:19
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
ФедералПресс

Названы регионы с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

ФедералПресс20:19

Действие вакцины «Спутник V» проверяется уже в течение пяти месяцев

Первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Известия19:38

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
3,7K

В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссиявчера в 02:55
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Счетная палата выявила ряд нарушений при осуществлении Минэкономразвития госзакупок

Счетная палата выявила ряд нарушений при осуществлении Минэкономразвития госзакупок, в частности министерство с опозданием от 16 до 178 рабочих дней размещало данные о своих закупках в Единую информационную систему (ЕИС), а также нарушило принцип обеспечения конкуренции.
ТАСС17:13
5

Брукингский институт: планы США в Северной Корее могут стать скромнее

Импульс, который дал толчок переговорам между США и Северной Кореей утерян, и реальной задачей следующего президента США может стать частичный демонтаж Северной Кореей мощностей, которые позволяют ей производить большое количество бомб, считает директор исследований по внешней политике Брукингского института Майкл Э. О’Хэнлон, 3 сентября сообщает пресс-служба Брукингского института.
ИА Красная Веснавчера в 16:44

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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В Британии возобновятся слушания дела об экстрадиции Ассанжа в США

Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет возобновлено 7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, 7 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна20:58

Тренер «Айлендерс» объяснил, почему не поставил Варламова на 7-й матч

В воскресенье, 6 сентября, главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц объяснил, почему не доверил место в воротах команды российскому голкиперу Семёну Варламову в решающем матче серии против «Филадельфии».
ГЛАС.RUвчера в 00:57