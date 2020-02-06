В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Названы регионы, где пьют больше всего водки. Среди лидеров рейтинга - Сахалинская и Магаданская области (12 и 11,5 л водки на душу населения в год).

Шоу-бизнес Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние данные В свою очередь, поклонники артистки принялись активно комментировать снимок, расхваливая внешние данные Анфисы Чеховой и призывая не обращать внимания на завистников.

Общество Порядок медосвидетельствования водителей будет изменен Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.

Культура Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул» Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.

Политика Новая Польша (Польша): путинская фальсификация истории (Новая Польша) Новая резолюция Европарламента лишь призвала Европейскую комиссию и Совет Европы к активному участию в организации торжественной церемонии на европейском уровне.

Спорт Пользователи Steam в 2019 году проиграли 20 миллиардов часов Пользователи игрового сервиса Steam в 2019 году провели в играх более 20 миллиардов часов, сообщает компания-владелец сервиса Valve 5 февраля в годовом отчете.

Общество Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.