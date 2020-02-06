Общество
Газета.RuНазваны лидирующие по потреблению водки регионы России
Названы регионы, где пьют больше всего водки. Среди лидеров рейтинга - Сахалинская и Магаданская области (12 и 11,5 л водки на душу населения в год).
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с чего всё началось
В топ-5 регионов — лидеров по потреблению водки вошли Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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