Недвижимость
Lenta.ruНазваны лучшие для выплаты ипотеки регионы России
В среднем по России выплата ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры занимает более десяти лет, но есть регионы, где избавиться от задолженности можно гораздо быстрее, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Биатлон
Спринтерскую гонку Кубка IBU в Шушене у россиян откроет Мухамедзянов
Стали известны стартовые номера участников у мужчин, которые сегодня, 28 ноября, выйдут на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Шушене (Норвегия).