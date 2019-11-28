Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruНазваны лучшие для выплаты ипотеки регионы России

В среднем по России выплата ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры занимает более десяти лет, но есть регионы, где избавиться от задолженности можно гораздо быстрее, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Исследование: выплатить ипотеку за однокомнатную квартиру в РФ можно в среднем за 11 лет

ТАССвчера в 19:05

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

REGNUMвчера в 21:33

«Авито» назвало регионы, где можно быстрее закрыть ипотеку

РБК05:06

В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

SIA.ru01:39

Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России

Российская газета05:02

Названы лучшие для выплаты ипотеки регионы России

Lenta.ru05:55

Эксперты назвали средний срок погашения ипотеки в Московской области

News.ru03:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Политика

В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января

Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
РБК 06:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева рассказала, что «беременна» не человеком

Знаменитая украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что "беременна" не человеком.
VSE42.RU 05:56
Происшествия

Замглавы администрации Назрани подозревается в превышении полномочий

Заместитель главы администрации города Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Аргументы и Факты 06:40
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Политика

В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 06:38
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Политика

Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Интерфакс 04:46
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Общество

В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru вчера в 16:36
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
RT на русском 03:56
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 06:10
Экономика

ЦБ: рост числа заемщиков МФО с начала года составил 24%

Количество заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось с начала года практически на четверть, сообщил на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
Банки.ру 04:40
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств-членов ОДКБ принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая следующего года.
Rambler News Service 03:57
Шоу-бизнес

Ольгу Орлову раскритиковали из-за откровенных снимков

Известную российскую певицу и ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ольгу Орлову подписчики раскритиковали из-за откровенных снимков.
OAnews вчера в 09:09
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в пивоварне в Пятигорске

В Пятигорске погибли двое человек в результате взрыва на местной пивоварне.
Газета.Ru 01:09
Общество

Суд Москвы взыскал с Зураба Церетели 29 млн рублей

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с художника и скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску столичного департамента городского имущества, передает в четверг, 28 ноября, «РИА Новости».
Известия 06:22
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Шоу-бизнес

В британской прессе сообщили о беременности Меган Маркл

В сети обсуждают возможную вторую беременность Меган Маркл.
Srnsk 04:05
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 06:17
Политика

Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Интерфакс 05:23
Футбол

Сборная РФ опустилась на 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
VSE42.RU 05:28
Происшествия

В Петербурге «заминировали» три районных суда

Российская газета 06:41
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Политика

МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией

В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ведомости 06:23
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Биатлон

Спринтерскую гонку Кубка IBU в Шушене у россиян откроет Мухамедзянов

Стали известны стартовые номера участников у мужчин, которые сегодня, 28 ноября, выйдут на старт спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Шушене (Норвегия).
Чемпионат вчера в 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное