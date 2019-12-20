Здоровье
РИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
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с чего всё началось
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.Агентство Москва00:30
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Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
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Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.