Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
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с чего всё началось

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

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Моя Москва.онлайн00:44

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Агентство Москва00:30
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Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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