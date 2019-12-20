Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.
Агентство Москва00:30

Подробнее о событии

Не поможет: активированный уголь и другие сорбенты не спасут от алкогольного отравления

Live2401:42

Врач назвал эффективный способ борьбы с алкогольным отравлением

Life.ru02:41

Врач назвала активированный уголь бесполезным при отравлении алкоголем

News.ru01:45

Диетолог рассказала, как справиться с алкогольным и пищевым отравлениями

Москва 2404:21

Врач опровергла мнение о пользе активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

MOS.news01:40

При алкогольном отравлении бесполезен активированный уголь

Моя Москва.онлайн00:44

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Агентство Москва00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Газета.Ru 23:16
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Политика

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 22:14
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru вчера в 09:54
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Футбол

Микель Артета стал новым тренером лондонского «Арсенала»

Inc-news.ru 14:05
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Гаджеты

Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone

Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Ferra 09:29
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

REGNUM 23:15
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости 21:24
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ru 18:49
Происшествия

В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику

В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Екатеринбург Онлайн 22:05
Культура

Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020» в Нидерландах

RuNews24.ru 05:55
Авто

Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре

Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра.
Юга.ру 09:08
Экономика

Путин ответил, как повысить благосостояние россиян

Президент РФ Владимир Путин отметил, что снижение реальных доходов граждан – это одна из проблем, которую необходимо решать.
Солидарность вчера в 07:14
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Экономика

Президент РФ рассказал, как нужно тратить средства ФНБ

Наконец, было принято решение, в соответствии с которым мы заморозили траты из ФНБ до того момента, когда он достигнет 7% ВВП.
Российская газета вчера в 06:04
Политика

Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой

На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Аргументы и Факты 10:48
Авто

Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины

В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 20:32
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Армия и оружие

США посоветовали сирийским властям отказаться от «рождественского наступления» в Идлибе

Как сообщает «Интерфакс», во время заседания Совбеза ООН она подчеркнула, что в Идлибе «не должно быть „рождественского“ наступления».
Росбалт 12:52
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Avia.pro 22:30
Происшествия

В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости 18 декабря в 06:55
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости 20:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное