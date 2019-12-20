Здоровье
РИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.Агентство Москва00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Происшествия
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ
По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Политика
Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Технологии
NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0
В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Футбол
Микель Артета стал новым тренером лондонского «Арсенала»
Происшествия
В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Гаджеты
Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone
Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Происшествия
В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику
В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Авто
Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре
Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра.
Экономика
Путин ответил, как повысить благосостояние россиян
Президент РФ Владимир Путин отметил, что снижение реальных доходов граждан – это одна из проблем, которую необходимо решать.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Здоровье
Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях
Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Экономика
Президент РФ рассказал, как нужно тратить средства ФНБ
Наконец, было принято решение, в соответствии с которым мы заморозили траты из ФНБ до того момента, когда он достигнет 7% ВВП.
Политика
Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой
На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Армия и оружие
США посоветовали сирийским властям отказаться от «рождественского наступления» в Идлибе
Как сообщает «Интерфакс», во время заседания Совбеза ООН она подчеркнула, что в Идлибе «не должно быть „рождественского“ наступления».
Армия и оружие
«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы
Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Происшествия
В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии
Армия и оружие