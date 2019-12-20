Здоровье
РИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара, после чего нужно помочь пострадавшему вызвать рвоту. В случае если состояние ухудшается, необходима медицинская помощь.
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с чего всё началось
Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.Агентство Москвавчера в 00:30
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Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении
Агентство Москвавчера в 00:30
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Политика
В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Политика
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Здоровье
«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле
Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, говорит он.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Футбол
Моуринью рассчитывает сохранить Эриксена и Вертонгена в «Тоттенхэме»
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью надеется, что хавбек Кристиан Эриксен и защитник Ян Вертонген продлят контракты с клубом.
Авто
Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году
Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Армия и оружие
На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Общество
Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете
Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
Футбол
«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ
Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Футбол
Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
Происшествия