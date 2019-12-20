Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.

с чего всё началось

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара, после чего нужно помочь пострадавшему вызвать рвоту. В случае если состояние ухудшается, необходима медицинская помощь.

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