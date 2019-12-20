Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды. В нее можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара, после чего нужно помочь пострадавшему вызвать рвоту. В случае если состояние ухудшается, необходима медицинская помощь.
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с чего всё началось

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Ю.Шевцова пояснила, что отравление могут вызвать купленные в магазине напитки невысокого качества, при производстве которых было нарушено соотношение спирта, ароматизаторов, химических красителей и сивушных масел.
Агентство Москвавчера в 00:30

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Врач опровергла мнение о пользе активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

MOS.newsвчера в 01:40

Врач назвал эффективный способ борьбы с алкогольным отравлением

Life.ruвчера в 02:41

Врач назвала активированный уголь бесполезным при отравлении алкоголем

News.ruвчера в 01:45

Не поможет: активированный уголь и другие сорбенты не спасут от алкогольного отравления

Live24вчера в 01:42

Диетолог рассказала, как справиться с алкогольным и пищевым отравлениями

Москва 24вчера в 04:21

При алкогольном отравлении бесполезен активированный уголь

Моя Москва.онлайнвчера в 00:44

Врач заявила о бесполезности приема активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении

Агентство Москвавчера в 00:30
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Политика

В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:46
Происшествия

Двух 17-летних девушек из Архангельска обвинили в убийстве ровесницы

Известия вчера в 03:33
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости вчера в 07:11
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Политика

Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу

Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
RT на русском вчера в 15:03
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Здоровье

«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле

Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились, говорит он.
ТагилСити.ру 02:08
Происшествия

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
Космос

Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
РБК 01:02
Футбол

Моуринью рассчитывает сохранить Эриксена и Вертонгена в «Тоттенхэме»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью надеется, что хавбек Кристиан Эриксен и защитник Ян Вертонген продлят контракты с клубом.
Евро-футбол.ру 04:00
Авто

Названы 35 моделей авто, которые были сняты с производства в этом году

Ещё одна американская марка Chevrolet убрала из своего списка в этом году электрическую модель Volt, гибридную модификацию Malibu, а также исчезнут из продажи автомобили Cruze и Impala.
Тарантас Ньюс 01:34
Армия и оружие

На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября президент Украины и Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский ликвидировал в войсках институт прапорщиков и старшин, ввел новые звания по образцу НАТО: первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант.
Комсомольская правда 19 декабря в 17:09
Общество

Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
RT на русском 03:24
Футбол

«Ростов» проведет первый зимний сбор в ОАЭ

Футболисты «Ростова» свой первый зимний учебно-тренировочный сбор проведут в ОАЭ.
Sport24.ru 01:23
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 19 декабря в 05:41
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета вчера в 22:50
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Авто

Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины

В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Вечерняя Москва 19 декабря в 20:32
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Происшествия

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости вчера в 20:32
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Футбол

Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
RT на русском 03:54
Происшествия

В Индии шесть человек погибли во время протестов

РИА Новости вчера в 16:17
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