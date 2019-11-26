"Казань - чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово", - сообщается в исследовании. Последние два места в рейтинге уровня жизни заняли Махачкала и Улан-Удэ.

с чего всё началось

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