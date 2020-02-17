Общество
Газета.RuНазваны лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Уточняется, что рейтинг был составлен по результатам оценки состояния аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Всего было рассмотрено 70 показателей.
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости16:40
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